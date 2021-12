Confidenciales El regalo de Navidad que recibió Gustavo Petro de su hija

“Mi hija Sofía me hizo este regalo de Navidad. Me lo leeré con gusto”, escribió en sus redes sociales Gustavo Petro este sábado 25 de diciembre. Se trata de una edición de Feminismo para principiantes, un libro escrito por Nuria Varela y Antonio Santolaya.

El candidato del Pacto Histórico apareció en la foto, en casa, sonriente por el libro que recibió y le da un giro al tono de sus publicaciones que se había caracterizado un poco por discusiones y polémica.

Petro ha sido cuestionado por personas como Ángela María Robledo, precisamente, por la ausencia de mujeres en el denominado Pacto Histórico.

Mi hija Sofia me hizo este regalo de Navidad. Me lo leeré con gusto. pic.twitter.com/Wk44iyJ8An — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 25, 2021

Por ejemplo, la cabeza del progresismo se tomó los últimos días para atacar a cuanto contradictor se le aparecía en su cuenta de Twitter y debatió con ellos en acaloradas publicaciones. Quien comenzó fue Álvaro Uribe, expresidente y líder natural del Centro Democrático, cuyo principal objetivo para 2022 es que Petro pierda la Presidencia.

En un trino, el expresidente le dijo “vago”, “enredador” y “fantoche de mansiones y atuendos”. Además, aseguró que el senador no ha producido más que “crímenes, incitación a la violencia y contratos corruptos pagados con bolsas de billetes”.

El ataque no tuvo respuesta directa, pero no quiere decir que no tuvo una represalia. El miércoles pasado, el senador reseñó un artículo de El Tiempo, trayendo a colación la presencia de Eduar Triana, hijo de un condenado por narcotráfico, en la lista del Centro Democrático por la Cámara en Boyacá.

Esta vez, el tema fue un regalo y la magia de la Navidad demuestra que es tiempo de hablar de temas menos polémicos y más amables.