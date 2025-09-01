El regaño del concejal de Bogotá, Juan David Quintero, al esquema de seguridad de importante funcionario de Thomas Greg & Sons

Bogotá vive una verdadera pandemia de ‘malparqueados’ y de conductores que se saltan las reglas del espacio público. En la tarde de este lunes, 1 de septiembre, el concejal Juan David Quintero protagonizó un fuerte regaño al esquema de seguridad de un importante funcionario de la multinacional Thomas Greg & Sons.

En el video publicado en las redes del cabildante se ve una fila de cinco camionetas y dos motocicletas parqueadas sobre la carrera séptima, en inmediaciones del Museo Nacional, que están bloqueando un paradero del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá.

Urgente!! ¿Thomas Greg & Sons cree que la 7ma es su garaje? ¿Qué privilegio tienen para parquearse mal y TIRARME EL CARRO?🚨

5 camionetas, motos y hasta una Cadillac bloqueando un paradero de buses. ¡Y me agreden con el carro!

Bogotá se respeta.#Sitienepalwhiskytienepalhielo pic.twitter.com/E1DKt5Zcdt — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) September 1, 2025

En otra pieza audiovisual también divulgada por el concejal, este denuncia que, tras increpar a los ‘malparqueados’, estos intentaron “agredirlo” con una de las camionetas. De hecho, el concejal dejó registrado en video la discusión que sostuvo con el hombre al que, al parecer, le pertenecía el esquema y con el jefe de seguridad del mismo. Era un funcionario de Thomas Greg & Sons, como lo denunció Quintero.

“¡Urgente! ¿Thomas Greg & Sons cree que la 7ma es su garaje? ¿Qué privilegio tienen para parquearse mal y TIRARME EL CARRO? 5 camionetas, motos y hasta una Cadillac bloqueando un paradero de buses. ¡Y me agreden con el carro! Bogotá se respeta”, fue el mensaje con el que el concejal acompañó su publicación.

Es este momento!! Ayúdenme a identificar este “poderoso” que cree que por tener escoltas puede parquearse donde quiere. 5 camionetas 3 motos! Bloqueando además el paradero de buses! X haz tu magia! #sitienepalwhiskytienepalhielo pic.twitter.com/ezMwfC1Wx4 — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) September 1, 2025