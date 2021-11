Confidenciales El regular balance de la campaña de Petro en la frontera

El senador Gustavo Petro pisó Cúcuta por primera vez en medio de su campaña presidencial. En la ciudad fronteriza con Venezuela, el líder de la Colombia Humana intentó cautivar electores, pero la asistencia no fue masiva, al menos en comparación con Barranquilla y Cartagena, donde el precandidato ha llenado plazas. En la capital de Norte de Santander, Petro prefirió hablar desde un balcón y no recorrer el parque Santander, el tradicional escenario que visitan los políticos en elecciones. Cabe recordar que esa es una de las ciudades donde el petrismo no goza de mayorías, pues lo comparan con Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En 2018, Iván Duque barrió a Petro en dicha zona al obtener 250.405 votos frente a 47.204 de su contendor.