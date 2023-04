Confidenciales El representante Gerardo Yepes, del conservatismo, no votará reforma a la salud; está inconforme con la oposición de su partido

El representante a la Cámara del Partido Conservador Gerardo Yepes anunció este martes 25 de abril, en medio de la votación de la reforma a la salud, que se retira del recinto y no votará la iniciativa porque su partido decidió en bancada oponerse al proyecto de la ministra Carolina Corcho.

Yepes dijo que debe ser coherente en su postura y él respaldó la ponencia de la reforma a la salud que la coalición de gobierno radicó en la Comisión Séptima este viernes 31 de marzo, antes de iniciar la Semana Santa.

“Uno tiene que tener coherencia con lo que piensa, dice y hace. Hoy, el partido ha manifestado que no apoya la reforma, es una manifestación tomada en bancada. Entonces, presidente, yo he tomado la determinación de no participar de esta votación. Si voto positivo, iré en contra de las determinaciones del partido. Por eso, me retiro de este recinto, para ser coherente con mi pensamiento, lo hago de cara al país. Soy respetuoso de las decisiones del Partido Conservador”, dijo.

“Esta es mi posición, asumo los riesgos, pero aquí me interesan los ciudadanos. No puedo olvidar lo que me reclama la gente del sector rural. Lo hago de cara al país con la conciencia tranquila”, añadió.

Minutos después, Yepes se retiró del recinto.

En la tarde de este martes 25 de abril avanza el debate y votación de la ponencia a la reforma a la salud.

Mientras el congresista Yepes se retiró del recinto, el representante Víctor Salcedo, del partido de La U, afirmó que el partido sigue teniendo algunos reparos al proyecto, entre ellos el papel de la Adres y las ‘gestoras de vida’, como se llamarán las EPS.