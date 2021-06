Confidenciales El respaldo de Ernesto Samper al ministro de Salud, objeto de críticas por Germán Vargas Lleras

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, fue objeto de fuertes críticas por parte de su jefe político, Germán Vargas Lleras. Aunque el funcionario ha hecho parte de los expertos que asesoran al exvicepresidente, no bastó para que atacara su gestión en su más reciente columna del diario El Tiempo. En otra oportunidad, y tras la fallida reforma a la salud, le pidió que diera un paso al costado y renunciara a su cargo.

Este fin de semana, Vargas dijo que entre picos, mesetas, abismos y llanuras de la covid- 19 “se esconde una realidad inocultable que es la mediocridad con que el Ministerio de Salud ha actuado durante esta pandemia. En el frente de la vacunación, los resultados difícilmente podían ser peores. No solo comenzamos tarde, sino que es la hora en que no tomamos ritmo. ¿Cómo es posible que a estas alturas tan solo 5′380.000 colombianos hayan recibido su segunda dosis? Solo el 10 % de la población. Y ahora resulta que mediante un esguince gramatical se desatenderán las recomendaciones de la farmacéutica Pfizer para pasar de 21 días a 84 la aplicación de la segunda dosis. Digan la verdad: no es porque sea mejor, sino porque no hay vacunas”.

Pero el expresidente Ernesto Samper Pizano, uno de los dirigentes políticos más críticos contra el gobierno de Iván Duque, salió en defensa del ministro Fernando Ruiz. “Renuevo mi respaldo a la tarea cumplida por el Ministro de Salud en la campaña de vacunación que, hasta hoy, sigue siendo considerada como un ejemplo para el continente. El que no haya vacunas suficientes es un problema global, no suyo”, aclaró el exmandatario.

Samper resalta poco las metas de Iván Duque, pero frente al MinSalud ha hecho varios reconocimientos y pocas críticas.