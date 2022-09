Confidenciales El senador del Centro Democrático que no ha logrado una cita con el director de la Policía

El senador José Vicente Carreño reveló en la Comisión Segunda del Senado que ha pedido, insistentemente, una cita con el director de la Policía, general Henry Sanabria, pero no ha sido posible ese encuentro.

El congresista del Centro Democrático indicó que tiene afán de hablar con el director de la Policía para contarle lo que varios integrantes de la institución le han manifestado en diferentes regiones del país sobre un posible “plan tortuga” por parte de los patrulleros ante los problemas en las guarniciones, estaciones y condiciones laborales.

“Les he dicho a los policías que eso no puede pasar, para eso le he pedido la cita al general Sanabria, pero no me la ha dado porque tiene una agenda muy ocupada. Quería hablar con él antes de contar los problemas acá”, dijo el congresista.

Carreño habló de la necesidad de nivelar la asignación salarial de soldados y policías que, según él, está en mora desde 2004. Lo mismo que el bienestar social.

Por esa razón, solicitó al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que le preste atención a ese tema y criticó que haya un recorte de 800.000 millones de pesos a las Fuerzas Militares y Policía durante la vigencia de 2023.