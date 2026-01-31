El silencio de Francia Márquez

La vicepresidenta Francia Márquez completa varias semanas alejada de la opinión pública y de los medios de comunicación, y sus intervenciones se han limitado a su cuenta de X. El silencio de la funcionaria respondería a una estrategia. Fuentes cercanas a la Vicepresidencia aseguraron a SEMANA que, ante la coyuntura actual, cualquier declaración que sea malinterpretada, o incluso salida de tono, “puede ser muy perjudicial, no solo para ella, sino para el Gobierno”.

Vicepresidencia revela “importantes logros” de la visita de Francia Márquez a África, pero denuncian que el “paseo” fue millonario

La preocupación, especialmente, es por las expresiones que podría dar sobre Estados Unidos, Donald Trump y la relación diplomática. La mayoría de los integrantes del Ejecutivo guardan prudencia ante el país de cara a la reunión que tendrá el presidente Gustavo Petro con su homólogo norteamericano.