Confidenciales “El teso sos vos”: Claudia López a J Balvin

En la reciente entrevista que concedió J Balvin a la Revista Semana, el artista aprovechó para hablar varios temas personales como su cuadro de depresión, pero también de su música, de su éxito profesional y hasta habló de la política de país.

Balvin, una de las personalidades más importantes en el mundo, según la reconocida revista Time, se refirió a Gustavo Petro, Álvaro Uribe, Sergio Fajardo y Claudia López. No cabe duda de que la política no es el tema que más le gusta al artista paisa, pero, eso sí, aseguró que cada vez que siente que tiene la responsabilidad de referirse a la misma lo hace. “Soy fanático de las cosas bien hechas, de la moral y de la ética. Eso sí no es negociable”, dijo.

Así las cosas, dijo a este medio qué piensa de los distintos políticos. Sobre el presidente Iván Duque y el exsenador Álvaro Uribe dijo que son unos “bacanes”. A la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la definió como una “tesa”, pero frente al expresidente Juan Manuel Santos, el senador Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo guardó silencio.

Frente a esto, la mandataria de Bogotá aprovechó para responderle al artista y dijo: “El teso sos vos”.