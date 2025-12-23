Confidenciales

El trino que Luis Carlos Vélez le desempolva a Iván Cepeda tras decisión polémica de Gobierno Petro

El periodista recuerda lo que el hoy candidato presidencial pensaba en 2020.

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 3:48 p. m.
Luis Carlos Vélez publicó un trino de 2020 de Iván Cepeda
El Ministerio de Hacienda confirmó una operación que ha generado polémica. Se trata de la venta directa de Títulos de Tesorería (TES) por aproximadamente $23 billones, anunciada como realizada con un inversionista extranjero. La movida ha sido cuestionada por diversos sectores y la Contraloría General de la República pidió al Gobierno explicaciones.

Contraloría pidió a MinHacienda explicar la venta directa de TES por $23 billones, las tasas y quién fue el comprador

Luis Carlos Vélez le recordó a Iván Cepeda un trino en el que él cuestionaba al gobierno del entonces presidente Iván Duque por la deuda: “En lugar de renegociar la deuda externa, como están haciendo otros países en medio de esta crisis, el Gobierno pide 11.000 millones de dólares al FMI. ¿Quién pagará esta nueva deuda y sus intereses? ¿A cambio de qué condiciones impuestas por el organismo financiero internacional?“.

El periodista recordó este martes el trino que fue publicado en 2020.

