Confidenciales El turismo de vacunas

Miles de colombianos se asustaron esta semana por cuenta del rumor de que el Gobierno de Estados Unidos estaba quitando las visas de los que van a vacunarse a ese país. Al final se aclaró que eso no estaba sucediendo. Hay unos estados que han dicho abiertamente que no se necesita ser residente para aplicarse la vacuna: Arizona, Luisiana y Texas. En Florida y otros estados existe la regla de ser residente, pero lo cierto es que muchas veces no preguntan nada y muchos turistas se han podido vacunar allá. Para los más ricos del mundo, Emiratos Árabes Unidos ha abierto las puertas en planes que van desde los 50.000 dólares.