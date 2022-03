Confidenciales El uribismo votará en las consultas presidenciales

Aunque el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga ha dicho públicamente que los militantes de su partido, el Centro Democrático, no deben votar en las consultas interpartidistas, el próximo 13 de marzo, la realidad se impone. El expresidente Álvaro Uribe ya reconoció que, pese a que el candidato es Zuluaga y tiene el apoyo de las bases, muchos votarán en las consultas. Lo cierto es que el uribismo estará dividido: algunos votarán por Fico y otros por Char o Barguil. Al fin y al cabo, votar en las consultas no le hace daño a nadie y no interfiere con la aspiración de Zuluaga. Otra cosa será de cara a la primera vuelta.