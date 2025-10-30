En medio de la celebración de Halloween en el que la temática principal son los disfraces, el partido Cambio Radical hizo un video en el que le preguntaron a varios de sus congresistas de qué se deberían disfrazar los miembros del Gobierno.

La representante Carolina Arbeláez aseguró que Francia Márquez debería disfrazarse de “avión” porque “se quedó con el helicóptero, se quedó con la mansión, resultó siendo todo un avión de la política” y ya estaría de “reconciliación con el presidente Gustavo Petro”. “Hasta ahí le llegó la indignación”, aseguró la congresista. “Ahora sí está viviendo sabroso”, dijo.

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa aseguró que el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo debería disfrazarse del “doctor Frankenstein por ese monstruo que están creando en el proyecto de reforma a la salud del Gobierno nacional”.