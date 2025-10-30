Suscribirse

El video de Cambio Radical por Halloween con el que sus congresistas dicen de qué se debería disfrazar el Gobierno

Los congresistas aprovecharon la celebración del 31 de octubre para cuestionar al Ejecutivo.

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 8:03 p. m.
Consejo de ministros Petro
El partido de oposición cuestionó a varios miembros del Gobierno. | Foto: Presidencia

En medio de la celebración de Halloween en el que la temática principal son los disfraces, el partido Cambio Radical hizo un video en el que le preguntaron a varios de sus congresistas de qué se deberían disfrazar los miembros del Gobierno.

La representante Carolina Arbeláez aseguró que Francia Márquez debería disfrazarse de “avión” porque “se quedó con el helicóptero, se quedó con la mansión, resultó siendo todo un avión de la política” y ya estaría de “reconciliación con el presidente Gustavo Petro”. “Hasta ahí le llegó la indignación”, aseguró la congresista. “Ahora sí está viviendo sabroso”, dijo.

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa aseguró que el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo debería disfrazarse del “doctor Frankenstein por ese monstruo que están creando en el proyecto de reforma a la salud del Gobierno nacional”.

El senador Jorge Benedetti señaló que el Gobierno completo debería disfrazarse de circo “porque cada semana es un show nuevo con esa improvisación”.

