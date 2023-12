“Elijo estar del lado correcto de la historia”: empresario Samuel Tcherassi se refirió a su apoyo al presidente Petro

“En esta encrucijada histórica, el liderazgo significa unir, no dividir. Mi apoyo a @petrogustavo no es porque sea precisamente fácil, sino porque es necesario para el futuro de Colombia. Elijo estar del lado correcto de la historia. Desafiemos el statu quo con audacia. #FuerzaPetro” , fue el mensaje completo del empresario Samuel Tcherassi.

En esta encrucijada histórica, el liderazgo significa unir, no dividir. Mi apoyo a @petrogustavo no es porque sea precisamente fácil, sino porque es necesario para el futuro de Colombia. Elijo estar del lado correcto de la historia. Desafiemos el statu quo con audacia.…

“Me preocupa el país, por primera vez gobierna la izquierda y lástima que no esté funcionando. Si se acaba con la pobreza, a nosotros nos va mejor. El presidente lleva 16 meses y mire cómo vamos, peor todos los días. Se improvisa mucho, no se ejecuta el presupuesto. No se piensa en los pobres, porque sube el costo de vida. Ponen más impuestos, no somos competitivos. Esto es muy grave. Los empresarios, los gremios tenemos que participar más”, dijo recientemente Hernández en entrevista con SEMANA.