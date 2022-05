Confidenciales Embajada de Colombia en EE. UU. se vistió de flores, música, mariposas y café

Una noche especial se registró en la residencia de la embajada de Colombia en Estados Unidos, la cual se engalanó con flores, música, mariposas y café nacional. ¿La razón?, la fiesta posterior a la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington D. C.

Se trató de un evento especial que se bautizó ‘Una noche de realismo mágico’ en la que se recibieron a cientos de invitados, entre periodistas, directores de medios, personajes del espectáculo y músicos.

Se instaló una gran alfombra roja, la cual se desplegó en la entrada de la residencia de Colombia en Washington para recibir a los invitados, quienes junto a mariposas de colores posaron para los lentes de los reporteros que cubrían el evento.

Los asistentes hablaron de una gran noche primaveral que estuvo acompañada de música colombiana con Confonica, el nombre del grupo musical compuesto por Carlos Alberto Guerra y Gustavo Marino, quienes desde hace mas de diez años tocan música colombiana en la capital de EE. UU.

En ese escenario, el embajador Juan Carlos Pinzón en sus palabras de bienvenida hizo énfasis en los 200 años que Colombia y Estados Unidos cumplen de relaciones diplomáticas y los valores democráticos que nos unen, especialmente cuando se habla de una prensa libre e independiente.

Transcendió que entre las múltiples estrellas de los medios de comunicación y el cine, estuvieron Jason Isaacs, actor inglés conocido por su papel de Lucius en la saga de Harry Potter; la cantante KT Tunstall, nominada a los Grammy, y la reconocida periodista Jennifer Griffin, quien trabaja en Fox News como reportera cubriendo temas de Seguridad Nacional en el Pentágono.

También hizo presencia el actor Billy Eichner, comediante, productor creador de la serie Funny or Die’s Billy on the Street, la reconocida periodista Alayna Treene de Axios, quien cubre el Congreso y antes cubrió la Casa Blanca en la administración de Donald Trump y Jessica Moore, presentadora de CBS news.

Finalmente, también estuvieron empresarios, congresistas y representantes de la administración del presidente estadounidense Joe Biden. Colombia dijo presente por todo lo alto con música, gastronomía y alegría.