Confidenciales Embajador Juan Carlos Pinzón confirió altos honores a dignatarios estadounidenses

En el marco de la Conmemoración de los 200 años de Relación Especial entre Colombia y Estados Unidos, el embajador Juan Carlos Pinzón concedió altos honores a funcionarios estadounidenses en una ceremonia en su casa, en Washington.

Los altos honores fueron entregados al general retirado del Ejército de los EE. UU. y exdirector de la CIA, David Petraeus, el chairman of the foreign affairs committee Gregory Meeks; el Co-chair of the Colombia Caucus, miembro del comité de apropiaciones de Estados Unidos Mario Diaz-Balart (R-FL); el asistente especial del presidente y director principal del NSC para el Hemisferio Occidental, Juan Sebastián Gonzales; el exdirector sénior del NSC para el Hemisferio Occidental (2009-2012) Daniel Restrepo; el exasistente especial del presidente y director principal para Asuntos del Hemisferio Occidental (2005-2009) Dan Fisk; el capitán de la Marina de los EE. UU. Frank Franky; la gerente del Programa Científico de la Nasa, la Dra. Adriana Ocampo; el presidente y director ejecutivo de Rendon Group, John Rendon, y la Asociación Colombo Americana.

La ceremonia es parte de una serie de eventos que viene realizando la embajada colombiana en Estados Unidos para conmemorar el bicentenario de relaciones entre las dos naciones.

“Es un honor para mí reconocer a este distinguido grupo bipartidista de personas por sus muchas contribuciones a la alianza entre Colombia y Estados Unidos, relación especial”, dijo el embajador Pinzón. “En nombre de mi país y de todos los colombianos, ofrezco un profundo agradecimiento por su continuo apoyo a la relación bilateral”.