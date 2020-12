Confidenciales “Embusteros!”: Claudia López sobre anuncio del uribismo de rechazar aumento de salario de congresistas

Luego de que la opinión pública conociera que el presidente Iván Duque firmó el decreto en el que establece un importante incremento del salario de los congresistas, las polémicas y críticas no se han hecho esperar, más aún cuando todavía no se debate cuál será el porcentaje que le aumentarán al salario mínimo del próximo año, el cual no pasaría del 4 %, mientras que el firmado por el presidente respecto al salario de los congresistas fue del 5,12 %.

A los muchos políticos que han expresado su inconformismo y que han manifestado su posición crítica frente al tema calificando esta acción como “injusta y desproporcionada”, se suma un anuncio realizado por el expresidente Álvaro Uribe, quien hace pocas horas señaló a través de su cuenta de Twitter que los “congresistas del Centro Democrático no recibirán el aumento de remuneración” y que analizan si lo rechazan o lo destinan a una tarea social.

La publicación ha generado todo tipo de reacciones, entre ellas la de la alcaldesa Claudia López, quien haciendo referencia al anuncio del expresidente asegura que los congresistas del Centro Democrático “salen con estos ‘anuncios’ después de que han liderado el hundimiento de todas las propuestas para congelar o reducir el salario de los congresistas”.