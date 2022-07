Confidenciales “Empezamos la venganza”: dura respuesta de Mario Hernández a Bolívar por agresivo trino

Gustavo Bolívar, uno de los principales líderes del Pacto Histórico, le solicitó públicamente esta semana al nuevo canciller de Colombia Álvaro Leyva Durán que revise los supuestos casos de violencia en contra de ese movimiento político en Estados Unidos durante las elecciones presidenciales.

“Los uribistas del consulado de Colombia en Miami humillaron y pisotearon a miembros del Pacto Histórico en las elecciones. Ojalá el cónsul que reemplace al hermano de Paloma Valencia les brinde garantías a todos. Canciller Álvaro Leyva es aberrante lo que hicieron. Les urge hablar con usted”, precisó.

Tras estas declaraciones, el empresario Mario Hernández no se quedó callado y le respondió al senador. Además, aseguró que esa no es la manera de empezar el nuevo periodo legislativo, ya que buscando “venganza” no se crea armonía entre la comunidad.

“Empezamos la venganza, así no construimos comunidad. Busquen también las cosas buenas. Es una excelente oportunidad para el nuevo gobierno”, escribió el santandereano en su cuenta personal de Twitter, en la que ha estado bastante activo en los últimos meses.

Empezamos la venganza así no construimos comunidad — Mario Hernandez (@marioherzam) July 20, 2022

Cabe recordar que el reconocido empresario nunca ha negado su cercanía con las posturas políticas que promulga el expresidente Álvaro Uribe. Incluso, ha criticado fuertemente en varias ocasiones a Gustavo Petro.