CONFIDENCIALES

Empresario Mario Hernández compartió un mensaje: “Les quiero contar una cosa”

El empresario apareció en un video que compartió en X.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
24 de diciembre de 2025, 6:50 p. m.
El empresario Mario Hernández.
El empresario Mario Hernández. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El pasado 17 de diciembre, el empresario Mario Hernández confirmó a través de su cuenta en X que será candidato al Senado de la República por el Centro Democrático.

Ahora, este miércoles 24 de diciembre, día de Navidad, Hernández apareció en un video compartiendo un mensaje a sus seguidores:

Les quiero contar una cosa. Tenemos que construir democracia, país. Por lo tanto, me inscribí en la lista al Senado por el Centro Democrático. Ahí estaremos para construir un mejor país para todos y es un compromiso de los empresarios, de los gremios, no solo de los políticos, de construir un mejor país y mejor gente para estar tranquilos”, dijo puntualmente Hernández en el video.

Mas de Confidenciales

El exfiscal y precandidato presidencial Francisco Barbosa se pronunció tras el anuncio de Colfuturo.

Francisco Barbosa reacciona ante problemas de financiamiento en Colfuturo para estudiantes de doctorados y maestrías: “Muy triste”

Gustavo Petro mostró el regalo de los habitantes de calle.

Gustavo Petro recibió regalo de Navidad de los habitantes de calle: “Mi pinta para el almuerzo”

Juan Manuel Galán, precandidato presidencial.

“Partido Liberal promovió una acción para excluir al Nuevo Liberalismo”: Juan Manuel Galán celebró decisión del CNE

Aunque con el nombramiento del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa se habló del retiro del comandante de las Fuerzas Militares, general Francisco Cubides, rápidamente él confirmó su continuidad.

Comandante de las Fuerzas Militares envía mensaje de Navidad a las tropas: “Que la esperanza los abrace”

Podcast Sin Filtro

Empresario Mario Hernández compartió un mensaje: “Les quiero contar una cosa”

Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial

Precandidato Felipe Córdoba pide al Partido Conservador reconsiderar su negativa a participar en consultas: “Es un clamor”

Mauricio Toro

Mauricio Toro se va de frente contra el Gobierno Petro por dejar de financiar becas en el exterior: “El país está cansado”

Superintendencia de Notariado y Registro da permiso para marchar.

SuperNotariado anunció cierre temporal de 195 oficinas de registro de instrumentos públicos. Esta es la razón

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá

Gustavo Petro dice que él ha logrado “un mejor sistema de salud”

Esteban y Martín Santos

Martín Santos llama “Grinch” al Gobierno Petro: esta es su molestia

Noticias Destacadas