Empresario Mario Hernández compartió un mensaje: “Les quiero contar una cosa”

El pasado 17 de diciembre, el empresario Mario Hernández confirmó a través de su cuenta en X que será candidato al Senado de la República por el Centro Democrático.

Ahora, este miércoles 24 de diciembre, día de Navidad, Hernández apareció en un video compartiendo un mensaje a sus seguidores:

“Les quiero contar una cosa. Tenemos que construir democracia, país. Por lo tanto, me inscribí en la lista al Senado por el Centro Democrático. Ahí estaremos para construir un mejor país para todos y es un compromiso de los empresarios, de los gremios, no solo de los políticos, de construir un mejor país y mejor gente para estar tranquilos”, dijo puntualmente Hernández en el video.

Voy al Senado con el Centro Democrático. No busco curul, busco ayudar a Colombia. Le dije a Uribe que estaba listo para pegar ladrillos. Aquí estoy. Voten el 8 de marzo 🇨🇴 pic.twitter.com/pJXNe1pCY9 — Mario Hernandez (@marioherzam) December 24, 2025