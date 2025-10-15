Confidenciales
Empresarios anónimos, la iniciativa que busca impulsar la economía en Colombia
Se trata de una iniciativa que pretende impulsar el liderazgo entre los jóvenes para promover las microempresas.
Para este jueves, 16 de octubre, está prevista una nueva edición de Empresarios Anónimos, un encuentro donde se impulsa el liderazgo económico y empresarial en Colombia.
Este encuentro es liderado por los empresarios Andrés Diago Méndez y Andrés Rodríguez, quienes han ayudado a más de 500 empresarios a conectarse con multinacionales a nivel nacional e internacional.
Los jóvenes empresarios aseguran que lo que empezó como una reunión entre amigos en la sala de una casa, hoy es una plataforma de articulación empresarial que ha reunido a más de 500 líderes en los últimos tres años, entre ellos empresarios, alcaldes, gobernadores, embajadores y representantes de los principales gremios del país.
“Un día hablábamos de los tiempos turbulentos que atravesaba el país, de cómo la incertidumbre económica estaba debilitando la unión entre los empresarios, y decidimos hacer algo distinto: crear un espacio para apoyarnos y encontrar soluciones reales”, dijo Diago.
Empresarios Anónimos se ha convertido en un semillero de conexiones estratégicas entre sectores como la construcción, la tecnología, la moda, la inversión, el transporte y la salud.
“Nuestro propósito siempre ha sido claro: crear la mesa donde se sientan los negocios que transforman la región. En cada edición se generan vínculos que impulsan proyectos reales, fortalecen el tejido empresarial y promueven el crecimiento del país”, afirmó Rodríguez.