Confidenciales

Empresarios anónimos, la iniciativa que busca impulsar la economía en Colombia

Se trata de una iniciativa que pretende impulsar el liderazgo entre los jóvenes para promover las microempresas.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

16 de octubre de 2025, 12:50 a. m.