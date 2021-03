Confidenciales En los falsos positivos “no hubo ninguna cadena de mando que venga del poder Ejecutivo”: presidente Duque

El presidente Iván Duque considera que en los casos de falsos positivos en el Ejército “no hay ninguna cadena de mando que venga del poder ejecutivo” y espera que se adelante “un proceso investigativo profundo” frente a la cifra revelada recientemente por la JEP, que sitúa el número de estos casos en 6.402, lo que ha causado revuelo en las últimas semanas.

En una larga entrevista con el diario El País de España, publicada este viernes, el primer mandatario habló de temas como la economía del país en medio de la pandemia, la reforma tributaria, la implementación de los acuerdos de paz y la justicia transicional.

En la charla, Duque se define, una vez más, como un presidente de “extremo centro” y evitó hacer juicios de valor sobre el trabajo de líderes de la región, como Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Sin embargo, de todos los temas que abordó uno de los que más llama la atención es su opinión sobre el polémico informe de la JEP que elevó a 6.402 el número de casos de falsos positivos en Colombia.

“¿Le da credibilidad al informe?”, es la pregunta del diario, uno de los más importantes de Iberoamérica, a lo que Duque respondió:

“Los falsos son reprochables siendo 1, 10, 1.000, 2.000, 3.000… Partamos de la base de que esa es una conducta que debe ser rechazada categóricamente y frente a la cual se tiene que aplicar todo el peso de la ley. Lo otro es que se tiene que adelantar un proceso investigativo profundo y es muy importante que en ese proceso la objetividad judicial, la valoración probatoria sea la que nos permita llegar a una sanción ejemplarizante frente a quienes cometieron esas conductas”.

El periodista le pregunta si esas sanciones incluirían a exfuncionarios y, por ejemplo, “a un expresidente como Uribe”, a lo que Duque, tajantemente, dice que no puede aceptar “una pregunta hipotética sobre la responsabilidad penal de nadie que no haya sido probada y que no haya sido vencida en juicio, pero además que no esté soportada sobre ningún tipo de elemento probatorio”.

Además, indicó que ese cuestionamiento “parte de una premisa que ni siquiera está en el debate por una sencilla razón, porque en ese tipo de casos, contrarios a la Constitución y a la ley, no hay ninguna cadena de mando que venga del poder Ejecutivo”.

Recordó también que “al entonces ministro de Defensa, que era el doctor Juan Manuel Santos, y al presidente, que era el doctor Álvaro Uribe, los vi salir públicamente a tomar decisiones claras y desvincularse de quienes ejercían algún grado de control, inspección o vigilancia sobre las unidades que pudieron tener personas relacionadas con esos hechos”.