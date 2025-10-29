Suscribirse

En medio de la crisis Trump-Petro, minDefensa estrechó la mano de alto funcionario de EE. UU. en Colombia

El ministro Pedro Sánchez se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, Jhon McNamara.

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 10:50 p. m.
Colombia y Estados Unidos atraviesan por la crisis más fuerte de las últimas décadas, en donde el presidente Gustavo Petro ha si objeto de graves sanciones por parte del Gobierno norteamericano.

Washington le quitó al presidente Petro su visa para ingresar a los Estados Unidos, lo incluyó en la lista Clinton y desertificó a Colombia en la lucha contra las drogas.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha ordenado disminuir la dependencia de Estados Unidos en aspectos militares, lo que generaría una afectación drástica en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, según expertos militares.

En medio de la tensión, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, Jhon McNamara.

De acuerdo con el Ministro de Defensa, se habló de mantener la cooperación para combatir el crimen organizado transnacional: “Mantenemos el compromiso de fortalecer la cooperación bilateral para seguir desmantelando el Crimen Organizado Trasnacional”.

Agregó el ministro que: “Sostuvimos una reunión muy productiva con el encargado de Negocios, John McNamara, de Estados Unidos en Colombia, donde revisamos diferentes estrategias para enfrentar una amenaza común: el narcotráfico”.

