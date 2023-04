Confidenciales “En vez de amenazar, llámelo”: Fico Gutiérrez al presidente Petro sobre elección del nuevo gerente de la Federación de Cafeteros

El presidente Gustavo Petro manifestó este jueves su desacuerdo con la decisión de la Federación Nacional de Cafeteros de elegir como su nuevo gerente a Germán Bahamón, advirtiendo que iniciará un diálogo con la base de esa organización en todas las regiones de Colombia.

Por medio de Twitter, el mandatario desempolvó varios trinos que había publicado Bahamón en los cuales lanzaba varias pullas en contra suya; además, lanzó la siguiente frase: “Pensé que era el tiempo del diálogo y la construcción común”.

“Este es el nuevo presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Pensé que era el tiempo del diálogo y la construcción común. Dialogaré con sus organizaciones de base regionales”, dijo Petro, quien un día antes había pedido a la federación no adelantar la elección de su gerente hasta que no se posesionara su nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

El mensaje del presidente generó varias reacciones, entre ellas la del excandidato presidencial Federico Gutiérrez, quien le pidió a Petro que llame al nuevo gerente y apoye al gremio de los cafeteros.

“Al señor Germán Bahamón lo eligieron fue para la Federación de Cafeteros, no para su gabinete. En vez de amenazar, llámelo y apoye al gremio. El mensaje que usted le deja al país es que el que no esté con usted, no tiene espacio en Colombia. Eso sí, le encanta el ELN, disidencias Farc, Maduro y otros. Diálogo”, dijo Gutiérrez.