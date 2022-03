Confidenciales En video l El momento incómodo de Alex Char en desfile de la Guacherna

Al ex precandidato presidencial Alex Char le recordaron a Gustavo Petro durante el desfile de la Guacherna, la tradicional fiesta que le abre las puertas al Carnaval de Barranquilla. Con cada paso que daba el barranquillero, se escuchaba a los asistentes del evento clamar el nombre de uno de sus contradictores: “Petro, Petro, Petro”, gritaban en respaldo a candidato por el Pacto Histórico.

Char fue el segundo más votado con 707.007 votos en la consulta de la coalición Equipo por Colombia, que ganó Federico Gutiérrez. Aunque el resultado a nivel nacional no lo favoreció al dos veces alcalde de la capital del Atlántico, ganó en varios municipios de las Costa.

Sin embargo, quien ha liderado no solo las encuestas, sino sobresalió en la jornada electoral del 13 de marzo fue Gustavo Petro. La coalición del Pacto Histórico en total recibió 5.818. 375 votos, lo que le dio al senador de la Colombia Humana el primer lugar con 4.495.831.

Caber recordar que, durante la jornada electoral, el político barranquillero Álex Char denunció irregularidades en las mesas de votación en varias regiones del país. Según dijo Jorge Sánchez, su jefe de campaña, algunos jurados de votación solo entregaron a los electores el tarjetón del Pacto Histórico.