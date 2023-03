Confidenciales Enrique Gómez asegura que el representante Agmeth Escaf lo censuró en el Congreso, ¿qué pasó?

El representante del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, ha sido criticado por algunos de sus compañeros por tener actitudes contrarias al debate democrático en la corporación.

Desde la oposición han señalado, por ejemplo, que la semana pasada quiso forzar a la comisión a aprobar una proposición que recortaba el número de audiencias públicas que se van a realizar sobre la reforma a la salud.

Así mismo, le han criticado que, en ocasiones, supuestamente levanta la sesión sin que todos los congresistas hayan intervenido.

No obstante, una de las críticas más duras fue la que le lanzó en las últimas horas el excandidato presidencial Enrique Gómez, quien lo acusó de censura. La crítica se dio porque, según Gómez, el presidente de la Comisión Séptima le habría impedido participar en la audiencia pública sobre la reforma a la salud.

Hablan de democracia, de llegar a acuerdos con toda la sociedad y sencillamente no es cierto. @agmethescaf decidió censurar nuestra participación en el debate de la Comisión Séptima, como parte ciudadana, a persar de haber cumplido el requisito de inscripción: pic.twitter.com/aHzK6dG5Mf — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) March 8, 2023

“A pesar de haber sido inscrito oportunamente como ciudadano para intervenir en esta audiencia pública sobre la reforma a la salud, el presidente de la comisión, Agmeth Escaf, me ha dejado por fuera de la posibilidad de intervenir”, explicó Gómez.

El excandidato presidencial aseguró que Escaf no puede “decidir quién es ciudadano y quién no”.

“¿Por qué Salvación Nacional no puede dirigirse al Congreso? No puede el presidente de la comisión Séptima decidir quién es ciudadano y quién no es ciudadano para participar, el hecho es que seguiremos defendiendo el derecho a la salud de los colombianos así se impida nuestra participación democrática”, concluyó Gómez Martínez.