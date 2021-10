Confidenciales Enrique Peñalosa asegura ser más ‘de izquierda’ que Gustavo Petro y esta es la razón

El precandidato presidencial, Enrique Peñalosa, dio algunas apreciaciones acerca de la contienda electoral para 2022 y habló del Centro Democrático y de Gustavo Petro.

En primer lugar, habló de las alianzas que, a su juicio, son necesarias para las presidenciales, en especial en primera vuelta, pero también señaló que por estrategia no es conveniente unirse con aspirantes del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe.

“Me he enfrentado a candidatos del Centro Democrático, no sé por qué estaría con ellos (…) En este momento creo que no es lo más conveniente en materia de estrategia estar con candidatos del Centro Democrático (…) Creo que en este momento de polarizaron en Colombia no es bueno que nos pase lo que está viviendo Perú políticamente”, dijo Peñalosa en BLU Radio.

Además, habló al senador Gustavo Petro y explicó que el tema de la pobreza no puede ser el ‘caballo de batalla’, porque todos los que están participando en la contienda presidencial quieren acabar con ese problema social.

“Es que esto de derecha e izquierda no sé qué significa aquí en Colombia. Si izquierda significa darle prioridad a la necesidad de los más pobres, soy más de izquierda que Gustavo Petro”, reiteró.

Por ahora, ni el Centro Democrático ni Gustavo Petro se han pronunciado frente a las declaraciones que dio el exalcalde de Bogotá.