Confidenciales Ernesto Macías pone en su sitio a Juan Carlos Pastrana

El periodista Juan Carlos Pastrana, quien es un tuitero ácido e incansable, lanzó una fuerte diatriba en sus redes sociales contra el presidente Iván Duque, el exmandatario Álvaro Uribe y el ministro de Defensa, Diego Molano. Pastrana los culpó porque el gobierno no ha podido empezar a fumigar los cultivos ilícitos por cuenta de las restricciones de la Corte. “¿La @CConstitucional va a destituir o encarcelar al presidente de Colombia, Patria de la Cocaína, si fumiga los cultivos de coca?”, dijo Juan Carlos Pastrana y agregó: “Colombia solo protege los cultivos y las rentas de los criminales, señor Maduro @mindefensa”, esto en respuesta al jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, quien protege en su territorio a Iván Márquez y a su gente. Pastrana no paró ahí, en su diatriba sostuvo que “el primer mandamiento de Duque y Uribe es no fumigar @mindefensa”.

El senador del Centro Democrático Ernesto Macías no tardó en responderle a Pastrana y lo puso en su lugar. “Afirmaciones del hermano de expresidente @AndresPastrana_, además de irresponsables, infames e injuriosas, atentan gravemente contra la patria. Colombia no protege cultivos ni rentas de criminales”.

Y “el primer mandamiento de Duque y Uribe” es el respeto a la Constitución y la ley”, dijo Macías. Además, le recordó, que tanto su hermano, el expresidente Andrés Pastrana, como su padre, el exmandatario Misael Pastrana “fueron enemigos declarados de la fumigación con Glifosato”.

Macías retomó dos artículos del archivo de El Tiempo: uno del año 1992 y otro de 1998. En el primero, titulado “Pastrana pidió tutela contra uso de Glifosato”, retomó que en ese momento Pastrana padre envió un extenso memorando al presidente del Consejo de Estado en el que denunció que con el proyecto para usar masiva e indiscriminadamente ese químico estaba en peligro “el derecho al ambiente sano y el de la vida misma, y le pidió actuar para evitar un perjuicio irreparable a la comunidad”.

En el segundo artículo que recordó Macías, titulado: “Pastrana y los cultivos ilícitos”, se resalta la política de paz del gobierno de Andrés Pastrana: los narcocultivos “no se erradicarán ni con fumigaciones, ni con actos de fuerza”. Llegó hasta a pedir que los países desarrollados ayuden a Colombia a ejecutar “una especie de Plan Marshall”, para ofrecerles a los campesinos alternativas distintas a los cultivos ilegales.

Las críticas son válidas, pero en el caso de Juan Carlos Pastrana se nota que mira primero la viga en el ojo ajeno que en el propio.