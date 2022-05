Confidenciales Ernesto Samper: “Para el país sería mucho mejor que esta vuelta terminara solamente hoy”

Este domingo 29 se desarrolla la jornada de elección presidencial en Colombia y, así como los ciudadanos han acudido a las mesas de votación, diversas personalidades políticas también han cumplido con su derecho al voto.

El expresidente Ernesto Samper, luego de haber depositado su voto en la urna, manifestó que, en su experiencia, “no hay día más tranquilo que el día de las elecciones”.

Así mismo, sobre las garantías del proceso electoral, precisó que el problema no son las elecciones per se, sino la campaña que viene detrás. “Espero que la campaña que hemos vivido en materia de garantías, de desconocer los derechos de los funcionarios públicos, no se repita jamás en Colombia”, aseveró el exmandatario.

Respecto a sus proyecciones sobre el candidato que resultará ganador en los comicios o, en dado caso, quienes llegarían a una eventual segunda vuelta, Ernesto Samper dijo “no tener una bola de cristal”; sin embargo, opinó que lo mejor para el país sería tener un vencedor en primera vuelta.

“De lo que sí estoy seguro es que para el país sería mucho mejor que esta vuelta terminara solamente hoy, eso sería lo que más le convendría”, manifestó Samper.