“Es una equivocación opinar sobre una guerra que no conozco”: Margarita Rosa de Francisco tras comparar a Israel con la Alemania nazi

En un mensaje publicado en la noche del pasado martes, afirmó que Israel está cometiendo un “crimen histórico” en la Franja de Gaza y manifestó que decir esto no es antisemitismo. “Es un Estado que, en este mismo momento, cuando fumiga Gaza, se puede comparar con el Estado alemán nazi. Sin pena, gentes”, agregó en la publicación que generó múltiples críticas.

“Hay miembros de mi familia que son judíos. Es una equivocación de mi parte opinar sobre una guerra que no conozco y que despierta fuertes sensibilidades ancestrales en ellos y en la comunidad judía de mi país. Aunque yo afirme contundentemente que no se trata de antisemitismo tener un punto de vista sobre las acciones de guerra de un particular Estado, hay comparaciones que, en vez de traer luz, añaden más malestar. Dejarse llevar por el río de reacciones de esta red siempre será un error”, sostuvo.