Confidenciales Esa platica se perdió y pudo haber sido millonario

Y hablando de perder un gran negocio, el caso más extremo es el de un gringo de nombre Ronald Wayne. En 1976, cuando Steve Jobs tenía 25 años y estaba fundando Apple, le ofreció a este el 10 por ciento de la compañía, pues no tenía cómo pagarle el sueldo de ingeniero tecnológico. Wayne recibió esas acciones, pero pocas semanas después no veía claro el futuro de la empresa. Además, como se había convertido en socio, pensó que si esta se quebraba le tocaría responder por un préstamo de 15.000 dólares que habían pedido, ya que Steve Jobs no tenía ni un centavo. Por eso decidió venderle sus acciones por 800 dólares. Hoy, Apple es la compañía más valiosa del mundo, con una cotización en bolsa de 2,5 trillones de dólares (USD 2.500.000.000.000). Si Wayne no hubiera vendido su 10 por ciento sería el hombre más rico del mundo, con una fortuna de 250 billones de dólares.