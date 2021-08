Confidenciales Escobar by Escobar, la serie

El hijo de Pablo Escobar, hoy Sebastián Marroquín, lanza Escobar by Escobar, una serie calificada como “fascinante” por The Times, de Londres. Serán cuatro capítulos, que comenzarán con la entrega del capo y su detención en La Catedral. La familia del Patrón contará detalles de lo que vivió en esos años en que estuvieron huyendo y su dramática salida de Colombia, cuando ninguna nación del mundo los quería recibir. El hijo de Escobar ha dicho que quiere luchar con la imagen mediática que han creado del capo como “un gánster mafioso rodeado de glamur, que no coincide con quién fue él realmente”.