Confidenciales “Eso que usted acaba de hacer es de mal compañero”: Carlos Antonio Vélez lanzó fuerte crítica contra Juan Guillermo Cuadrado

Un día después del tercer lugar de la Selección Colombia en la Copa América de Brasil, Juan Guillermo Cuadrado habló con José Fernando Neira, periodista de RCN TV. En las declaraciones, el capitán del equipo nacional en la Copa América 2021 mencionó a los referentes faltantes en la convocatoria de Reinaldo Rueda.

“Faltan jugadores importantes también como James, como Falcao, que le dan otro tipo de juego a la Selección. Yo creo que cuando ellos vengan van a aportar mucho más de eso que nos hace falta. James es muy importante para nosotros y, a la hora de jugar, pone a jugar al equipo y creo que, con la ayuda de Dios, cuando esté nuevamente, va a aportar mucho”, dijo Juan Guillermo Cuadrado.

Después, en el programa Palabras mayores, Carlos Antonio Vélez dijo que Cuadrado y otras personas están empeñados en embarrarla. Lo elogió y calificó de buen muchacho, aunque está convencido de que la “cabecita no le da para más” porque no salió a valorar la actuación de los compañeros en la Copa, sino a hablar de los ausentes.

Cree que sus declaraciones se salieron de lugar por no ponderar el trabajo del grupo y que es un claro desafío a la autoridad: “Juan, eso que usted acaba de hacer es de mal compañero. Usted tendría que haber utilizado los micrófonos, este o cualquiera otro, para agradecerles a los que trabajaron, corrieron y se destacaron: Díaz, Barrios, Matheus, Cuéllar, Ospina, Vargas, todos, ¿ya? Decir: qué bueno, volvimos a ser terceos, volvimos a un podio, respaldamos al técnico, nos recuperamos... etc., etc., etc., y no decir esas babosadas que no son otra cosa que traer una razón, una razón de sus amigos. Está bien que usted los respalde y seguramente vendrán a la Selección el día que vengan a sumar y a ser uno más, ¿estamos?”, dijo el periodista deportivo en Antena 2.

Además, el periodista interpretó lo dicho por Cuadrado como “un desafío para el director técnico”: “Es vulnerar la autoridad del técnico que está en libertad de llamar a quien le dé la gana. Seguramente los va a llamar, pero usted como jugador no puede condicionar las convocatorias, porque Juan, usted por bueno que sea, no convoca a nadie. Está bien que añore, aunque muy raro porque usted mismo los criticó después del primer partido y alguien le llamó la atención, y usted salió a corregir. Pero no importa, usted puede decir lo que le dé la gana”, recordó Carlos Antonio Vélez.

Cerró, asegurando que este tipo de cosas pasa por crear ‘Frankenstein’ en jugadores que son muy buenos y creen que por el elogio o porque destacan como deportistas tienen más autoridad que los técnicos: “Los equipos son instituciones, salen unos y entran otros. Con James, Cuadrado y Falcao ganamos o perdemos. No hay ninguno que solo pueda resolver problemas. Vamos a respetar la Selección como institución y todo esto que pasa supera lo deportivo, es una pena”, dijo vehemente Carlos Antonio.