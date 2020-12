Confidenciales Especulaciones para las elecciones de 2022

Hasta hace poco se especulaba que la segunda vuelta en las próximas elecciones presidenciales sería entre Petro y Fajardo. Eso está cambiando. Llegará uno de los dos, pero no ambos. Las alianzas que se están formando alrededor del uribismo le darían a la centroderecha un cupo en la segunda vuelta. Esa coalición estará integrada por el Partido Conservador, la mayoría del Partido de la U, uno que otro liberal y bastantes cristianos. Álex Char le aportará a ese grupo la tajada grandota que tiene en Cambio Radical y no se descarta que el resto acabe allá también. Federico Gutiérrez aportará el voto antioqueño y de una parte de la zona cafetera. Y Dilian Francisca Toro, la baronesa electoral del Pacífico, aportará el voto de esa región. Todo ese paquete no baja de siete millones de votos.