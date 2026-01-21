Espinosa Oliver reta al ministro de Salud a un debate público en San Marcos por crisis hospitalaria en Sucre

El aspirante al Senado por el Partido Liberal, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, lanzó un desafío público al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, para realizar un debate abierto en el municipio de San Marcos, en medio de la crisis que atraviesa la red hospitalaria del departamento de Sucre.

Durante un encuentro con líderes políticos y comunitarios, Espinosa Oliver responsabilizó al Ministerio de Salud por la situación financiera y administrativa de los cuatro hospitales del departamento. Según indicó, el problema se origina en incumplimientos relacionados con la transferencia de recursos prometidos tras el proceso de fusión hospitalaria.

“El Ministerio obligó a fusionar los hospitales con el compromiso de girar recursos que nunca llegaron. La Gobernación ha asumido pagos de deudas, pero el daño estructural persiste por la falta de respaldo nacional”, afirmó el dirigente liberal.

El exgobernador también señaló que el ministro no habría cumplido el compromiso de retirar al hospital de San Marcos del proceso de fusión ni de garantizar recursos para el saneamiento financiero.

“La Gobernación ha cumplido mensualmente, pero el Ministerio no respondió. Por eso reto al ministro a un debate público en San Marcos, para que le explique a San Marcos, al departamento y al país lo que pasó con la salud de Sucre donde quiera y cuando quiera; a la gente de San Marcos se le tiene que decir la verdad”, concluyó.