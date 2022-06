Confidenciales Esposa de Rodolfo Hernández reveló la ‘sorpresita’ que tiene para celebrar si gana

Rodolfo Hernández confirmó este viernes que recibiría los resultados de las elecciones presidenciales en su casa de Piedecuesta y que no hará ningún tipo de evento masivo. Asimismo, su esposa Socorro Oliveros reveló que harán una pequeña celebración familiar en caso de que sea elegido presidente.

“Los resultados los vamos a recibir aquí en mi casa, tranquilos, Rodolfo, mis hijos y yo. No vamos a hacer nada especial, no vamos a hacer fiesta y no vamos a gastar nada. Eso sí, tengo una sorpresita. Tengo una botella de vino para celebrar”, indicó inicialmente la mujer en Caracol Radio.

Luego, la empresaria santandereana concluyó: “Es que tenemos que ser fieles a eso, no podemos cambiar por la euforia de ganar. Tenemos que seguir siendo los mismos, lo que les hemos dicho, es una promesa que vamos a cumplir. Créanos, no les vamos a fallar”.

Luego de conocer los resultados de la jornada electoral, daré mis declaraciones desde mi casa, en compañía de mi familia. No gastaremos plata en espectáculos, siguiendo la austeridad que ha caracterizado a mi campaña y que hoy necesita es la misma que necesita el país. https://t.co/TVayqsMtKE — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 17, 2022

Cabe mencionar que el equipo de comunicaciones del Pacto Histórico confirmó que el candidato cordobés recibirá los resultados de los comicios junto a sus simpatizantes en el Movistar Arena de Bogotá.