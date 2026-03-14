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Estados Unidos iza su bandera en Venezuela después de siete años

El acto solemne se llevó a cabo en Caracas en la mañana de este 14 de marzo.

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Redacción Semana
14 de marzo de 2026, 9:49 a. m.
Venezuela y Estados Unidos. Imagen de referencia.
Venezuela y Estados Unidos. Imagen de referencia. Foto: Composición Semana / Getty images

La bandera de Estados Unidos volvió a izarse en Caracas, luego de siete años. El acto solemne se desarrolló gracias al buen ambiente que hay entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores, tras la captura de Nicolás Maduro.

La Embajada del gobierno norteamericano en Venezuela informó en su cuenta de X que en la mañana del 14 de marzo de 2019 la bandera fue arriada por última vez. Y que hoy, después de un largo tiempo, volvió a repetirse la situación.

Ha comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Seguimos con Venezuela”, detalló el cuerpo diplomático.