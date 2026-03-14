Estados Unidos iza su bandera en Venezuela después de siete años

La bandera de Estados Unidos volvió a izarse en Caracas, luego de siete años. El acto solemne se desarrolló gracias al buen ambiente que hay entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores, tras la captura de Nicolás Maduro.

La Embajada del gobierno norteamericano en Venezuela informó en su cuenta de X que en la mañana del 14 de marzo de 2019 la bandera fue arriada por última vez. Y que hoy, después de un largo tiempo, volvió a repetirse la situación.

“Ha comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Seguimos con Venezuela”, detalló el cuerpo diplomático.

En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos—exactamente siete años después de… pic.twitter.com/kTrwnnECdb — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) March 14, 2026