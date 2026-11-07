Estas son las cuatro industrias con más riesgo de accidentes laborales en Colombia

La accidentalidad laboral es un desafío constante en Colombia. Según el Informe de siniestralidad laboral 2025, del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), cuatro actividades económicas registraron algunas de las tasas más altas: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 11,22 accidentes por cada 100 trabajadores; explotación de minas y canteras, con 9,08; distribución y tratamiento de agua, con 8,60; e industrias manufactureras, con 6,23.

Accidentes laborales en Colombia: hasta una cuarta parte de los traumatismos son lesiones cerebrales

En el campo hay un riesgo elevado de exposición al ruido causado por herramientas motorizadas y maquinaria utilizada durante las labores de mantenimiento, control de maleza y manejo de la cosecha. En la minería, lo que más se presenta son golpes por caídas, y en tratamiento de aguas preocupa la exposición a gases peligrosos.