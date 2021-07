Confidenciales “Este Congreso es fallido, no sirve para nada”: Margarita Rosa de Francisco

Confidenciales “Este Congreso es fallido, no sirve para nada”: Margarita Rosa de Francisco

La actriz Margarita Rosa de Francisco, hoy cercana de la Colombia Humana y el Pacto Histórico, envió un nuevo mensaje a sus seguidores de la red social Instagram, donde insistió en la necesidad de renovar el Congreso en 2022.

La líder de opinión dijo que, aunque a los artistas les aconsejan no participar en política porque no es conveniente “porque se gana muchos enemigos y no es saludable para el negocio del entretenimiento”, ella piensa lo contrario.

“Me niego a quedarme en esa posición. Creo que puedo servir para algo más nutritivo que simplemente entretener y distraer”, reflexionó. Es oportuno- según ella- que todos los colombianos participen en política. “El poder lo tenemos nosotros, el pueblo, la soberanía, somos los jefes, los que mandamos. Los señores que están en el gobierno y el Congreso son nuestros empleados y tenemos que pedirles cuentas…”, aseguró.

Margarita Rosa afirmó que se necesita inscribir las cédulas y decidir a quién montar en el legislativo. “Ese congreso que tenemos ahora no sirve para nada, es un congreso fallido, es un grupo de personas que les importamos un bledo”, dijo.

De Francisco dejó claro nuevamente que no será candidata al Congreso. “No he tenido la carrera que muchos de estos líderes han hecho…”, anunció.

La reflexión divulgada en un video de casi cuatro minutos es una de las tantas que la reconocida artista realiza y donde se refiere a asuntos políticos del país.