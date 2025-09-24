Suscribirse

MUNDO

Este es el evento “contra el extremismo” al que asistirá Gustavo Petro en España

El anuncio se hizo en el marco de la Asamblea General de la ONU que se está llevando a cabo en Nueva York.

Redacción Mundo
24 de septiembre de 2025, 7:00 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participó en el foro ‘En defensa de la Democracia, luchando contra el extremismo’ en Nueva York junto a los presidentes de Chile, Brasil y Colombia y Uruguay y ha anunciado que la próxima edición se llevará a cabo en Madrid en el año 2026.

Sánchez clausuró el acto junto a Lula da Silva, Gabriel Boric, Gustavo Petro y Yamandú Orsi que se encuentran en Estados Unidos por el 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

También participaron la expresidenta de Chile y candidata a ser la nueva secretaria general de la ONU, Michele Bachelet, y el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye.

Los presidentes de Chile, Brasil y España
Los presidentes de Chile, Brasil y España | Foto: X/@sanchezcastejon

“Trataremos de estar a la altura”, indicó Sánchez en la clausura de este evento en el que han acordado establecer una red de centros de pensamiento “democrático y progresista” y también colaborar en pos de una gobernanza de la tecnología “al servicio de las personas”.

Los estados miembros también han pactado “luchar contra la desinformación climática”, según ha remarcado el jefe del Ejecutivo.

Contexto: Gustavo Petro se despachó en la Asamblea General de la ONU contra Trump y la comunidad internacional. Reviva el minuto a minuto

Para Sánchez esta serie de acuerdos va en línea con lo ya pactado en la reunión del foro que mantuvieron este mismo año en Chile y ha señalado, no obstante, que aún queda trabajo por hacer, como incorporar a más mujeres y lograr más participación de países asiáticos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La Casa Blanca estrena su particular “paseo de la fama” con una sorpresa en el espacio de Biden

2. Brasil le robó millonario negocio a Estados Unidos: así es como está negociando con China

3. “Sí o sí va la constituyente”: Armando Benedetti entrega detalles del proceso que adelanta el Gobierno nacional

4. Congresista pide que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes del antiguo secretariado de las Farc

5. La ‘pulla’ de Luz Adriana Camargo a la fiscal del caso contra Nicolás Petro: “Se requiere de lealtad institucional”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroEspaña

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.