El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participó en el foro ‘En defensa de la Democracia, luchando contra el extremismo’ en Nueva York junto a los presidentes de Chile, Brasil y Colombia y Uruguay y ha anunciado que la próxima edición se llevará a cabo en Madrid en el año 2026.

Sánchez clausuró el acto junto a Lula da Silva, Gabriel Boric, Gustavo Petro y Yamandú Orsi que se encuentran en Estados Unidos por el 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

También participaron la expresidenta de Chile y candidata a ser la nueva secretaria general de la ONU, Michele Bachelet, y el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye.

Los presidentes de Chile, Brasil y España | Foto: X/@sanchezcastejon

“Trataremos de estar a la altura”, indicó Sánchez en la clausura de este evento en el que han acordado establecer una red de centros de pensamiento “democrático y progresista” y también colaborar en pos de una gobernanza de la tecnología “al servicio de las personas”.

Los estados miembros también han pactado “luchar contra la desinformación climática”, según ha remarcado el jefe del Ejecutivo.