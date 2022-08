Confidenciales Esto es lo que piensa el ministro Ocampo del presidente de Ecopetrol

En diálogo con SEMANA, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, habló sobre varios temas que inquietan al país sobre el futuro de la agenda macroeconómica del presidente Gustavo Petro. Entre de las cosas que contó el funcionario estuvo el futuro de la junta de Ecopetrol y de su presidente, Felipe Bayón.

Ocampo contó que, si bien van a formar una nueva forma junta en Ecopetrol, los cambios no serían tan grandes, ya que hasta ahora solo se habla de que pedirán dos renuncias, una de ellas la de Luigi Echeverri, cercano al expresidente Iván Duque. Del lado de Felipe Bayón, presidente de la empresa, podría tener otro destino.

Según el ministro Ocampo, podría ocurrir que Bayón se quede en Ecopetrol porque, personalmente, él lo considera “un gran técnico” y vive un gran momento a bordo de la empresa. “Le fue muy bien el primer semestre, entre otras cosas, por la buena coyuntura de los precios internacionales del petróleo. Para el gobierno es un gran beneficio que se hayan obtenido las utilidades extraordinarias del primer semestre del año”, dice.

Finalmente, Ocampo cuenta que el único reparo que tiene contra Bayón y Ecopetrol fueron ciertas declaraciones que no gustaron. “Digamos que tal vez el doctor Bayón no debería haber salido a defender el fracking, porque nosotros estamos en contra. Es una política de gobierno. Ecopetrol va a tener que meterse en la idea de que no va a haber fracking”, dijo el ministro de Hacienda.