Confidenciales “Esto no se arregla quitando unos temas”: el urgente llamado de Uribe al Gobierno por la reforma tributaria

Confidenciales “Esto no se arregla quitando unos temas”: el urgente llamado de Uribe al Gobierno por la reforma tributaria

El expresidente Álvaro Uribe se ha convertido en una de las voces del Centro Democrático, partido de gobierno, que más ha hecho llamados al Gobierno para flexibilizar el proyecto de reforma tributaria que hoy está agonizando por falta de apoyos políticos.

Este miércoles, en medio del paro, que ya genera los primeros bloqueos en el país, Uribe envió un nuevo mensaje de urgencia a la Casa de Nariño.

“Por favor equipo del Ministerio de Hacienda, esto no se arregla quitando unos temas, no insistan en discutir los 170 artículos, faciliten consenso de pocos artículos, simples, claros, no agresivos, por regla transitorios,, que ese acuerdo sea la ponencia. Lean los riesgos de la democracia”.

Por favor equipo Ministerio de Hda, esto no se arregla quitando unos temas, no insistan en discutir los 170 artículos, faciliten consenso de pocos artículos, simples, claros, no agresivos, por regla transitorios, que ese acuerdo sea la ponencia. Lean los riesgos a la democracia — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 28, 2021

Uribe -a juzgar por su mensaje- está angustiado, es consciente de que la tributaria no tiene salvavidas en el Congreso y trata de que el Gobierno escuche, la modifique y no fracase políticamente con el proyecto.

Recordemos que el exmandatario no solo ha hecho propuestas para reformar la tributaria que presentó al Congreso el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sino que aseguró: “Mil veces le rogamos al Gobierno que no presentara así esa reforma tributaria”.