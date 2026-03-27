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Estos serán los investigadores del presidente Gustavo Petro en su nuevo proceso en la Comisión de Acusación

Leszli Kalli, la exvicecónsul de Colombia en Atlanta, Estados Unidos, radicó una denuncia en la Fiscalía que llegó a la Cámara de Representantes.

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Redacción Confidenciales
27 de marzo de 2026, 8:22 p. m.
El presidente Gustavo Petro fue denunciado nuevamente en la Comisión de Acusación.
El presidente Gustavo Petro fue denunciado nuevamente en la Comisión de Acusación. Foto: Presidencia / Guillermo Torres

Leszli Kalli, la exvicecónsul de Colombia en Atlanta quien denunció en su momento presiones por parte de la primera dama Verónica Alcocer, instauró una denuncia en la Fiscalía y fue remitida a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes porque es en contra del presidente Gustavo Petro.

La razón: “posibles delitos de proliferación internacional de drogas ilícitas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y los delitos contextos que la investigación determine tipificados en el Código Penal Colombiano ante la información de su inclusión en la Lista Clinton emitida por la OFAC, del departamento de Tesoro de Estados Unidos”.

SEMANA confirmó que la investigación la adelantará la presidenta de la Comisión, Gloria Arizabaleta, y los representantes Wilmer Carrillo, de La U, y Carlos Cuenca, de Cambio Radical. Ella ni Carrillo volverán a la Cámara porque no participó el 8 de marzo y el segundo porque saltará al Senado. Cuenca, por su parte, sí regresará y es opositor a Petro.

La investigación no es tan sencilla porque en la Comisión está claro que Estados Unidos no entregará las pruebas contra el jefe de Estado a la Cámara. Y, ni siquiera, el órgano investigativo tiene suficientes hombres de policía judicial que les ayude a investigar.

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