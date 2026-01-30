Exconcejal que se enfrentó al Centro Democrático buscará llegar a la Cámara de Representantes por Antioquia

En 2022 fue noticia lo que ocurrió en el Concejo de Medellín por cuenta de una rebeldía de unos cabildantes del Centro Democrático que finalmente renunciaron a la colectividad, pero se quedaron en el cabildo.

Dentro de esas personas está Lina Marcela García quien terminó su periodo y se especuló sobre sus aspiraciones para la Alcaldía de Medellín en ese momento. Sin embargo, por una coalición del Partido de la U, Cambio Radical y Salvación Nacional se confirmó que buscará llegar a la Cámara de Representantes por Antioquia.

Además, será la fórmula del senador de la U, Juan Felipe Lemos, quien busca estar cuatro años más en el Legislativo.

García Gañán asegura que quiere liderar un desarrollo urbano con permanencia ciudadana en Antioquia para ordenar el crecimiento urbano, atraer inversión y turismo, y proteger el derecho a la vivienda de los residentes históricos, con base en la Constitución y la legislación vigente.

“El desarrollo urbano no puede seguir produciendo desplazamientos silenciosos. Frente al avance de la gentrificación en ciudades y municipios de Antioquia debe haber un desarrollo urbano con permanencia ciudadana”, dijo.

Agregó: “El desarrollo no puede convertirse en una causa indirecta de desplazamiento. La ley permite regular el uso del suelo, ordenar el mercado inmobiliario y proteger a los residentes históricos sin frenar la inversión”.