Excongresista Jaime Felipe Lozada, víctima de la guerrilla, envió irónico mensaje: "Quiero públicamente ofrecerle excusas a las Farc"

El exrepresentante a la Cámara Jaime Felipe Lozada cuestionó las declaraciones del ministro del Interior, Alfonso Prada, al calificar como “cerco humanitario” el secuestro de varios policías por parte de la guardia indígena en el Caquetá en los últimas días.

“Quiero públicamente ofrecerle excusas a las Farc, lo de mi familia y lo mío no fue un secuestro, fue un cerco humanitario de tres y ocho años; ¡y que gracias!”, afirmó Lozada en tono irónico.

El comentario surge luego de las declaraciones del ministro Prada en las que, en una reunión, se refirió a ese hecho como un “cerco humanitario”, a pesar de que en estos hechos un uniformado fue asesinado.

“Esa movilización social de campesinos hizo un cerco humanitario que impidió la movilidad de unos miembros de la institución policial y de la empresa. Nosotros le damos mucho valor a la palabra, la palabra que se expresa en ese documento es que ustedes intentaron claramente, claramente, evitar confrontaciones y proteger incluso la vida de quienes estaban en riesgo en ese momento”, destacando que se tratara de un secuestro.

Luego de la polémica, en las últimas horas, el ministro Prada tuvo que salir a responder por esas declaraciones.

“Me acabaron, me destrozaron, dijeron que yo era socio de todo el mundo para que haya desmanes y no se trata de eso. Y lo explico de manera sencilla, porque es muy técnico, esto lo digo en una primera intervención cuando llegamos a instalar la mesa”, explicó Prada, quien además dijo que es una figura para “proteger la vida” no solo de los uniformados sino también de los campesinos que habitan en esa zona de conflicto.

Por su parte, Jaime Felipe Lozada ha contado que fue víctima de las Farc cuando tenía 15 años. El 26 de julio del 2001 un grupo de guerrilleros de las Farc irrumpió en el edificio Miraflores en Neiva (Huila), donde residía. Allí lo secuestraron a él, a su madre Gloria Polanco de Lozada y a su hermano, Andrés Felipe Lozada, además de otras 13 personas.

El excongresista tuvo que vivir tres años secuestrado por ese grupo guerrillero, hasta que fue liberado luego de que pagaran por su rescate y el de su hermano. Sin embargo, se trató un momento agridulce, ya que su madre continuó secuestrada por las Farc hasta el 28 de febrero del 2008. Su padre, el exsenador Jaime Lozada, fue asesinado por esa agrupación el 3 de diciembre del 2005.