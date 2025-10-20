Nación
Excongresista Jhon Arley Murillo seguirá siendo acusado por supuestas presiones para salir electo
La Corte Suprema rechazó la reposición presentada por el exrepresentante a la Cámara del partido Colombia Renaciente.
El excongresista Jhon Arley Murillo seguirá siendo investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, después de que fue rechazada la reposición que presentó sobre el proceso que actualmente cursa en su contra.
Desde la Corte Suprema detallaron que los magistrados de esa Sala dejaron “intacta la acusación en su contra por los delitos de fraude procesal, corrupción al sufragante y falsedad en documento privado”.
Murillo es investigado por las supuestas exigencias a contratistas y empleados del ICBF, cuando era director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde ocupó el cargo regional Valle.
La acusación de la Corte contra el excongresista detalló que “el ahora aforado en la condición aludida en precedencia formuló exigencias a contratistas y empleados de la entidad, para obtener réditos económicos de forma ilícita; acciones cuya investigación, en la actualidad, se encuentra a cargo de la Fiscalía General de la Nación, resulta pertinente indicar”.