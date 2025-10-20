Excongresista Jhon Arley Murillo seguirá siendo acusado por supuestas presiones para salir electo

El excongresista Jhon Arley Murillo seguirá siendo investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, después de que fue rechazada la reposición que presentó sobre el proceso que actualmente cursa en su contra.

Desde la Corte Suprema detallaron que los magistrados de esa Sala dejaron “intacta la acusación en su contra por los delitos de fraude procesal, corrupción al sufragante y falsedad en documento privado”.

Murillo es investigado por las supuestas exigencias a contratistas y empleados del ICBF, cuando era director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde ocupó el cargo regional Valle.