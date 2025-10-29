Suscribirse

Excónsul de Colombia en Miami, Camilo Rubiano, se reunió con el congresista Carlos Giménez en Estados Unidos

El exdiplomático sostuvo varios encuentros con líderes influyentes de ese país.

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 11:11 p. m.
Carlos Giménez y Camilo Rubiano.
Carlos Giménez y Camilo Rubiano se encontraron en Estados Unidos. | Foto: Suministrada API

En medio de la tensa situación que se vive entre Estados Unidos y Colombia en materia diplomática, el excónsul de Colombia en Miami, Camilo Rubiano, se reunió en esa ciudad con el representante Carlos Giménez, quien ha estado muy activo políticamente al refirirse a la situación en el país.

En el encuentro, Rubiano y Giménez conversaron sobre la relación entre ambos países, así como el impacto en los sectores productivos que han ayudado a la relación entre las dos naciones.

Uno de esos sectores es el floricultor, que genera más de 150.000 empleos en el país y alrededor de 225.000 en Estados Unidos, especialmente de la cadena logística y comercial. De hecho, las flores son la carga más importante que llega a Miami desde Colombia.

En esa ciudad, el excónsul también se reunió con el comisionado de la ciudad de Doral, Rafael Pineyro, con quien conversó sobre el aporte de la comunidad colombiana a la ciudad y la importancia de mantener el comercio colombiano.

Asimismo, tuvo reuniones con representantes del sector privado y visitó algunas empresas colombianas, en las que llevó el mensaje de “Colombia es más que Petro”, con el objetivo de recuperar la confianza económica en el país.

“Cuando la jefatura de Estado proyecta una imagen equivocada del país, nuestra responsabilidad es salir a explicar quiénes somos de verdad. La coyuntura exterior que hoy enfrentamos es consecuencia directa de las decisiones del presidente Gustavo Petro. Prometió liderazgo mundial y ni siquiera ha logrado liderar su gabinete”, aseguró.

