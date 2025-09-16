Confidenciales
Exfiscal Francisco Barbosa dice que descertificación de EE. UU. sería una consecuencia de las acciones del presidente Gustavo Petro
El precandidato presidencial pidió que el próximo año se pueda recuperar esa alianza con Estados Unidos.
El exfiscal general Francisco Barbosa se refirió a la descertificación que fue anunciada por Estados Unidos. Según dijo, se trataría de un coletazo por varias acciones que ha tomado el presidente Gustavo Petro en los últimos meses.
“Colombia descertificada por Estados Unidos por la falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Sanción directa contra Petro y su gobierno. No se podía esperar otra cosa”, dijo el exfiscal general.
Colombia descertificada por Estados Unidos por la falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Sanción directa contra Petro y su gobierno. No se podía esperar otra cosa.— Francisco Barbosa (@FBarbosaDelgado) September 16, 2025
Era evidente que sacar mafiosos y hampones de las cárceles, subirse a tarimas con ellos, sacar a… https://t.co/obUlxj7ORA
Y agregó: “Era evidente que sacar mafiosos y hampones de las cárceles, subirse a tarimas con ellos, sacar a la fuerza pública de los territorios y permitir el aumento de cultivos ilícitos le iba a pasar la factura”.
El precandidato presidencial mencionó que el próximo año Petro tendrá que dejar el poder y allí el poder podría “recuperar su democracia” y restablecer las buenas relaciones con Estados Unidos.
Barbosa se refirió a lo dicho por ese país en el que mencionaron que bajo el liderazgo de Petro, “el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia han alcanzado niveles históricos”.
“Estados Unidos agradece a las fuerzas del orden y de seguridad colombianas que se enfrentan a los narcoterroristas y elogia su valentía, sus habilidades y sus sacrificios”, dijeron.