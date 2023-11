Exfuncionario del Gobierno Duque advirtió que el equipo negociador de Petro con el ELN “entregó el país a narcoterroristas”

Se trata de Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien fue crítico del anuncio del ELN, que aún no tiene contemplado dejar las armas o el crimen atroz del secuestro.

Presidente Petro no guardó silencio y respondió a video viral de mujer que con furia arremete en su contra con fuertes groserías: “Petro me la...”

“El ELN no quiere dejar de secuestrar y no quiere dejar las armas!!!! La mesa de negociación con los terroristas parece que solo sirve para que las Fuerzas Militares no puedan realizar acciones ofensivas, para que los criminales puedan moverse libremente por el territorio nacional y para que puedan mantener y crecer sus actividades ilegales”, señaló en su cuenta personal de X.