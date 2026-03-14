Exfuncionarios de Iván Duque, cotizados en esta campaña presidencial

Varios exfuncionarios del Gobierno de Iván Duque han sonado con fuerza en el panorama electoral en los últimos días de cara a las elecciones presidenciales. En el caso de las fórmulas vicepresidenciales de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, hay que recordar que tanto Juan Daniel Oviedo como José Manuel Restrepo fueron funcionarios destacados de Duque en sus cuatro años en la Casa de Nariño.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales, según encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Pero no solo se trata de los vices. En la campaña de Paloma Valencia, por ejemplo, también están presentes el exministro Daniel Palacios y la exviceministra Lucía Soriano. En el caso de De la Espriella, están exfuncionarios de Duque como Julio Aldana, Andrés Barreto e Iván González.