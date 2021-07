Confidenciales Exgobernadores que buscan la presidencia recorrerán Medellín en su maratónica gira por el país

El bloque de exgobernadores que buscan alcanzar la presidencia desde las regiones tendrá un nuevo destino durante la gira de viajes que adelantan por todo el país: Medellín. A la capital paisa arribarán sin la presencia de Federico Gutiérrez, el exalcalde de esa ciudad y hoy precandidato presidencial, que prefirió adelantar su precandidatura distante de los exmandatarios regionales.

Sin embargo, el anfitrión en la capital será Luis Pérez, exgobernador de Antioquia; Dilian Francisca Toro, exmandataria del Valle, y Eduardo Verano de la Rosa, del Atlántico, los tres líderes regionales que buscarían suceder a Iván Duque en este combo de exmandatarios, al menos hasta ahora.

Los acompañarán Carlos Julio González Villa, exgobernador del Huila, hoy candidato al Senado por Cambio Radical e influyente dirigente del sur del país; Óscar Campo, exgobernador de Cauca; Guido Echeverry, de Caldas; Dumek Turbay, de Bolívar y Rosa Cotes, exmandataria de Magdalena.

El viaje será el 27 de julio. Y no se descarta que visiten Rionegro, Antioquia. En esta oportunidad, está descartada la presencia del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien integró el grupo inicialmente, pero después se retiró. Aunque se rumoró inicialmente que tomaba distancia por sus diferencias con el exgobernador de Cundinamarca, Emilio Rey, el último exdirigente tampoco arribó al equipo.

Se desconoce hasta ahora si asistirá Alex Char, exgobernador de Barranquilla, quien aunque no ha oficializado su candidatura presidencial, parece cada vez más distante del grupo de exgobernadores y de la opinión pública. En el último encuentro en Pereira, en junio pasado, no participó, pero no ha oficializado su retiro. Al contrario, se cree que sigue con dudas frente a su aspiración presidencial.

En Medellín asistirá además la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal porque la idea es empezar a trabajar con las estructuras populares de las regiones.

Por cierto, los exgobernadores siguen pendientes de un encuentro con los dos precandidatos presidenciales del Partido Conservador: Mauricio Cárdenas y Juan Carlos Echeverry.