Exigen medidas de prevención para Baum Festival, en Bogotá

“Este no es un tema de trámite. Este no es un tema solamente de que radiquen el día anterior y ahí mismo se les dé el permiso. ¿Es que de verdad vamos a hacernos los ciegos, los sordos y los mudos frente a que hay unos festivales donde ronda el microtráfico y la venta de droga, y no podemos hacer nada preventivo? ¿Es que no aprendimos nada de lo que pasó hace un año? ¿Qué ha hecho la administración distrital para prevenir más jóvenes muertos en estos espacios?”, cuestionó la corporada.